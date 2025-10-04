Muş’ta Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 3 Kişi Yaralandı

Muş’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kızılağaç beldesi yakınlarındaki Güdümlü köyü civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi ve ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

