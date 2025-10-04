İskenderun'da Bakır Kablo Hırsızlığı: 1 Milyon TL'lik Vurgun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı, emniyetin titiz çalışmasıyla aydınlandı. Elektrik tesisatındaki bakır kabloların hedef olduğu soygunda, 1 milyon TL değerindeki malzemelerin kesilerek çalındığı belirlendi. Şüphelilerin Z.D. ile M.T.G. olduğu tespit edildi.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarına karşı yürütülen soruşturmada hızlı hareket etti.

Olay yerinde toplanan deliller ve teknik takipler, suçluları deşifre etti. Araştırmalar sırasında, M.T.G.'nin halihazırda cezaevinde yatmakta olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Z.D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA