Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor

Son dönemde Türkiye'de kaybolan turistler sık sık gündeme gelirken, Avustralyalı ve Çinli turistlerin ardından şimdi de Thomasz Jedrysıak adındaki Polonyalı turist Likya Yolu'nda kayboldu. Likya Yolu için yürüyüşe çıkan turistin GPS’e göre son görüldüğü yer var. Ama sonrası yok. Eşi İngiltere’den down sendromlu çocuğunu bırakamadığı için Türkiye’ye gelemiyor.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin haberine göre; yazışmalar var, talepler var ama sonuç yok. Daha önceki iki yürüyüşçü ölü bulunmuştu. Polonyalı ise henüz aranıyor. Resmi olarak çıkışı da gözükmüyor. Geçmişe doğru bakınca ise Likya Yolu’ndaki kayıpların ne kadar çok olduğu fark ediliyor.

TURİSTLERDEN İLGİ VAR, YETKİLİLERDEN YOK

O yolun en önemli rehberlerinden, usta dağcı ve eğitmen Naim Sür, Polonyalı turistin hâlâ arandığını söyleyerek bölgeyle ilgili detayları anlattı. Tarihi yolun farklı yürüyüş parkurları var. 509 kilometrelik yolda Antalya’ya kadar tarih ve doğa muhteşem bir yürüyüş alternatifi sunuyor. Yaklaşık 1 ay sürüyor. Sür'e göre, turistlerden büyük ilgi gören yol, yetkililerden ise yeterince ilgi görmüyor. İşaretlemeler eksik, tabelalar eksik. Su noktaları belirsiz. Kamp alanları belirsiz ve bakımsız. Çoğu buluşma yeri çöpten geçilmiyor.

Bu sorunlardan bazıları şu şekilde:

Arı kovanları: Kirme, Faralya, Kabak, Alınca arasında mevcut su kaynaklarının yakınında arı kovanları konulmaktadır. Arı sokması vakaları da sıklıkla yaşanmaktadır. Arı kovanlarının gelişi güzel konulmasının önlenmesi gerekir.

İşaretler silinmiş: Parkurun risk içeren bazı bölümlerinde işaretler yetersiz, hatalı ve silinmiştir. Likya yolunun tamamında işaretlerin bakımı profesyonellerin gözetiminde yapılmalıdır. Sonradan açılan yollar nedeniyle patikanın bazı bölümlerine yeni işaret levhaları konulmalı, mevcut levhaların da bakım onarımı yapılmalıdır.

Kelebekler Vadisi’ne tehlikeli iniş: Faralya dan Kelebekler Vadisi’ne inişin belli bölümlerinde kayadan iple iniş yapılmaktadır. Bu nedenle her sene ciddi kazalar meydana gelmektedir. Kabak köyünden kamplara ve sahile giden patikanın ıslah edilmesi gerekir.

Uçuruma dikkat: Alınca-Avlan arasındaki patikanın tamamı uçuruma paralel olarak gitmekte ve buradaki bozulmalar önemli derecede risk içermektedir. Bakım ve onarım gerekmektedir.

Hijyen ve çöp: Boğaziçi’nden Aşar (Sdyma) Mahallesi’ne giden parkura dikkat. Surlara çöp alım noktaları konulmalıdır. Ve denetlenmelidir.

Harita eksikliği: Başlangıç noktasında, yerleşim birimlerinde ve köylerdeki geçiş noktalarında ve seyir teraslarına bölge haritası konulması, haritada aktif su kaynaklarının, seyir noktalarının, kamp alanlarının, gerekli irtibat telefonlarının (yangın, jandarma AKUT) yazılması gerekiyor.

Kayıp kişiler için: Kayıp kişi, kazazede veya ihbarda bulunan kişilerin kendi bulundukları yeri doğru olarak bildirebilmesi için işaret levhalarına ve yolun belli bölgelerinde koordinat veya numara belirten işaret taşlarının konulması.

Endemik bitki çeşitliliği: Likya Yolu üzerindeki flora, fauna ve endemik bitki türlerinin tanıtım broşürlerinde yer alması ve bu bitki türlerinin korunması için rehberlere ve köylüye sorumluluk verilmesi.

Web siteleri: Likya Yolu ile ilgili İngilizce ve farklı dillerde web sayfaları hazırlanması ve yürüyüşçülere harita, broşür ve bilgi desteği sağlanması.

