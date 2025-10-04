Aslı Bekiroğlu’nun Aşk Defteri Kapandı! Rapçi Sevgilisi Uğurcan Günay İle Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde açıklamaları ve rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu kez özel hayatıyla adından söz ettiriyor. “Beni Böyle Sev”, “Jet Sosyete”, “Benim Tatlı Yalanım” ve “Ah Leyla Vah Kerem” gibi yapımlarda rol alan Bekiroğlu, son olarak rapçi Uğurcan Günay ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemindeydi.

AŞKTA ARADIĞINI BULAMADI

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve rapçi Uğurcan Günay

Ancak ünlü oyuncunun ilişkisi uzun ömürlü olmadı. Daha önce “İnci Taneleri” dizisinde yer alan genç oyuncu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Bekiroğlu, Günay’la olan aşkında da aradığını bulamadı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve rapçi Uğurcan Günay aşkı bitti.

Bebek’te objektiflere takılan güzel oyuncu, “Şimdilik sadece işlerime odaklanıyorum. Aşka biraz ara verdim.” diyerek özel hayatında yeni bir sayfa açtığını duyurdu.

