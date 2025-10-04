Aslı Bekiroğlu’nun Aşk Defteri Kapandı! Rapçi Sevgilisi Uğurcan Günay İle Ayrıldı

Bir süredir rapçi Uğurcan Günay ile aşk yaşadığı bilinen ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun mutluluğu kısa sürdü.

Son Güncelleme:
Aslı Bekiroğlu’nun Aşk Defteri Kapandı! Rapçi Sevgilisi Uğurcan Günay İle Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde açıklamaları ve rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu kez özel hayatıyla adından söz ettiriyor. “Beni Böyle Sev”, “Jet Sosyete”, “Benim Tatlı Yalanım” ve “Ah Leyla Vah Kerem” gibi yapımlarda rol alan Bekiroğlu, son olarak rapçi Uğurcan Günay ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemindeydi.

AŞKTA ARADIĞINI BULAMADI

Aslı Bekiroğlu’nun Aşk Defteri Kapandı! Rapçi Sevgilisi Uğurcan Günay İle Ayrıldı - Resim : 1
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve rapçi Uğurcan Günay

Ancak ünlü oyuncunun ilişkisi uzun ömürlü olmadı. Daha önce “İnci Taneleri” dizisinde yer alan genç oyuncu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Bekiroğlu, Günay’la olan aşkında da aradığını bulamadı.

Aslı Bekiroğlu’nun Aşk Defteri Kapandı! Rapçi Sevgilisi Uğurcan Günay İle Ayrıldı - Resim : 2
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve rapçi Uğurcan Günay aşkı bitti.

Bebek’te objektiflere takılan güzel oyuncu, “Şimdilik sadece işlerime odaklanıyorum. Aşka biraz ara verdim.” diyerek özel hayatında yeni bir sayfa açtığını duyurdu.

Keremcem’in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Herkesi ŞaşırttıKeremcem’in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Herkesi ŞaşırttıMagazin

Ruslar ve Araplar Buna Bayılıyor! Kapış Kapış Ülkelerine Götürüyor: 25 Çeşidiyle Rekor SatışRuslar ve Araplar Buna Bayılıyor! Kapış Kapış Ülkelerine Götürüyor: 25 Çeşidiyle Rekor SatışEkonomi

Ebru Polat Avukatlığa Geri Döndü: Adliye Kombini Ortalığı SalladıEbru Polat Avukatlığa Geri Döndü: Adliye Kombini Ortalığı SalladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aslı Bekiroğlu
Son Güncelleme:
Ebru Polat Avukatlığa Geri Döndü: Adliye Kombini Ortalığı Salladı Avukatlığa Geri Döndü, Adliye Tarzı Olay Oldu
Keremcem’in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Herkesi Şaşırttı Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı