Keremcem’in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Herkesi Şaşırttı

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan ve sonrasında oyunculuğa adım atan Keremcem, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak ünlü isim bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

AŞKINI ARTIK GİZLEMİYOR

Keremcem ve sevgilisi Sena Seçen

Sosyal medyada aşk hayatını paylaşmaktan kaçınan Keremcem, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

SEVGİLİSİ EN YAKINI ÇIKTI

Keremcem ve sevgilisi Sena Seçen

Bir etkinlikte birlikte görüntülenen çiftin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Keremcem’in sevgilisinin, ünlü ismin stil danışmanı Sena Seçen olduğu ortaya çıktı.

