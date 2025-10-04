Ebru Polat Avukatlığa Geri Döndü: Adliye Kombini Ortalığı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıları, açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, uzun bir aranın ardından asıl mesleği olan avukatlığa geri döndü. Polat’ın adliye koridorlarından yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

ADLİYE KOMBİNİ GÜNDEM OLDU

Ebru Polat uzun bir aranın ardından asıl mesleği olan avukatlığa geri döndü.

Sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çeken Ebru Polat, bu kez adliyeden yaptığı gönderiyle gündeme geldi. Adliye koridorlarında verdiği pozlarda giydiği gri pantolon ve cübbe kombini, takipçileri tarafından “alışılmışın dışında” bulundu.

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kullanıcılar, “Gri eşofman ve cübbe kombini efsane olmuş”, “Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu” gibi yorumlar yaptı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP GECİKMEDİ

Polat'ın adliye kombini sosyal medyayı salladı.

Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar, dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben.” ifadelerini kullanarak iddialara yanıt verdi. Ebru Polat’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, adliyedeki kombini günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi