Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye’de yayımlanan iki odalı bir kiralık daire ilanı, emeklilere yönelik ayrımcı ifadesi nedeniyle gündem oldu. İlanda, “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın” ifadesine yer verilmesi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GEREKÇESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Mülk sahibinin bu kararının gerekçesi ise dikkat çekti. İlan açıklamasında, "Emekli maaşlarına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" denildi. Bu açıklama, birçok kullanıcı tarafından "ayrımcı" ve "hak ihlali" olarak yorumlandı.

İlanda, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın" ifadesine yer verilmesi tepki topladı.

EV SAHİBİNDEN KATI ŞARTLAR

Ev sahibinin, kiracı adaylarından tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge istediği belirtildi. Ayrıca, sadece devlet memuru veya kurumsal çalışanların başvurularının değerlendirileceği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge istendiği belirtildi.

Söz konusu ilan, yaşa ve gelir durumuna dayalı ayrımcılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, "Emekliler zaten geçim derdinde, şimdi ev de bulamayacaklar" şeklinde yorumlar yaparak ilan sahibine tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi