Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Tek Tek Hesapladı

Türkiye'de emekli maaşlarının geleceği, enflasyon rakamlarının gölgesinde şekilleniyor. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşesinde emekli zammının "kritik eşiğe" dayandığını vurgulayarak, ocak 2026 güncellemesinin detaylarını masaya yatırdı. Temmuz 2025'te yüzde 16,67 oranında yapılan son zamdan sonra, maaşlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre otomatik olarak revize edilecek. Ancak hükümetin yasal zorunlulukların ötesinde seyyanen zam veya refah payı gibi ek düzenlemeler yapıp yapmayacağı hala netlik kazanmadı.

UZMAN İSİM TEK TEK HESAPLADI

Karakaş'a göre, eylül 2025 enflasyonunda yaşanan yüzde 3,23'lük aylık artış, piyasa beklentilerinin (yüzde 2,5) üzerinde gelerek dezenflasyon sürecinde beklenmedik bir darbe vurdu. Bu veriyle birlikte temmuz-eylül dönemi kümülatif enflasyon yüzde 7,5'e ulaşırken, en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den yaklaşık 18.148 TL'ye, ortalama bir SSK emekli maaşı ise 19.670 TL'den en az 21.145 TL'ye yükselecek. Yazar, bir örnekle durumu somutlaştırarak, 23.400 TL'lik bir maaşın 25.155 TL'ye çıkacağını hesapladı.

REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 11...

Yıl sonu enflasyonunun seyrini belirleyecek ekim, kasım ve aralık ayları ise adeta bir "sınav" niteliğinde. Karakaş, ekonomi yönetiminin yüzde 30'un altında enflasyon algısını koruma çabasını "psikolojik eşik" olarak tanımlıyor. Eğer bu hedefe ulaşılırsa –ki yazarın tahmini yüzde 29-29,99 aralığı– SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerine refah payı hariç yüzde 11'e yakın bir zam gelebilecek. Aralık 2025 enflasyon verisi 5 Ocak 2026'da açıklanacak ve bu, maaşların nihai kaderini çizecek.

EMEKLİLERİ EN ÇOK ZORLAYAN UNSUR...

Enflasyonun ana harcama gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında, konut kalemindeki yüzde 51,36'lık artışın (yüzde 7,85 etki) emeklileri en çok zorlayan unsur olduğu görülüyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06, ulaştırmada ise yüzde 25,30'luk yükselişler izleniyor. Yazar, geçmiş yıllardaki aralık ayı verilerinden (örneğin 2024'te yüzde 1,03'lük düşük oran) yola çıkarak, önümüzdeki üç ayda enflasyonun beklentilerin altında kalacağını öngörüyor. Bu senaryoda, yıllık enflasyonun yüzde 38,36'lık 12 aylık ortalamadan gerileyerek yüzde 30 barajını aşmayacağı umuluyor.

VERİLER 'İŞARET FİŞEĞİ'

Karakaş, yazısında emeklilerin merakla beklediği refah payı veya seyyanen zam gibi hükümet hamlelerine de değiniyor. Ekonomi yönetiminin kamu zamlarını enflasyona yansıtmadan kontrol altına alma stratejisi, bu tür ek desteklerin olasılığını artırabilir. Ancak Karakaş, mayıs 2024'ten beri ilk kez yükselen yıllık enflasyonun (yüzde 33,29) dezenflasyon rallisini sekteye uğrattığını hatırlatarak, önümüzdeki verilerin "işaret fişeği" olacağını belirtiyor.

HAYAL KIRIKLIĞI RİSKİ BÜYÜK

Emekliler için bu süreç, sadece rakamların değil, alım gücünün de bir sınavı. Karakaş'ın analizi, yüzde 7,5'lik mevcut garanti zammın ötesinde yüzde 11'lik potansiyelin heyecan verici olduğunu, ancak yüzde 30 enflasyon eşiğinin aşılması halinde hayal kırıklığı riskinin büyüdüğünü ortaya koyuyor. Hükümetin atacağı adımlar, milyonlarca emeklinin ocak ayını belirleyecek.

Kaynak: Türkiye gazetesi