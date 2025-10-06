Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

Yeni haftanın başlangıcında gözler yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan döviz kurlarına çevrildi. Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı.

Dolar ve Euro Yeni Haftaya Nasıl Başladı?
Haftanın ilk gününde yatırımcıların gözü kulağı döviz kuru verilerine çevrildi. Dolar ve euro yeni haftaya da yükselişle başladı.

Türk lirasındaki erime sürerken, spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 41,66 lira, satış fiyatı 41,71 lira seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise, 48,83 lira alış fiyatı, 48,91 lira satış fiyatından işlem görüyor.

Euro/dolar paritesinde ise durum 1,1716 seviyesinde…

Kaynak: Haber Merkezi

