ABD Parasında Yeni Dönem! Trump, Dolara Resmini Bastıracak

Amerika Birleşik Devletleri, 250’nci kuruluş yıl dönümünü özel bir madeni para ile anmayı planlıyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık madeni para 2026 yılında dolaşıma girecek.

TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı taslak çizimlere göre, madeni paranın bir yüzünde Trump’ın profilden bir portresi yer alıyor. Diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış halde tasvir edilmiş. Bu görselin hemen yanında ise "Savaş, savaş, savaş" ifadesi dikkat çekiyor. Bu tasarımın henüz nihai olmadığı, kamuoyundan gelecek geri bildirimlerle birlikte netleşeceği bildirildi.

Şu anda tedavülde olan 1 dolarlık madeni paralarda, kucağında oğlu Jean Baptiste Charbonneau ile yer alan yerli Amerikalı kadın Sacagawea'nın profili bulunuyor. Sacagawea, yaklaşık 1788 yılında, bugünkü Idaho topraklarında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken Hidatsa kabilesi tarafından kaçırıldı ve Kuzey Dakota’daki Hidatsa köylerine götürüldü.

SACAGAWEA’NIN TARİHİ ÖNEMİ

1805 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Sacagawea, Amerikan keşif tarihinin önemli figürlerinden biri oldu. 1803’te Başkan Thomas Jefferson’ın Fransa’dan Louisiana topraklarını satın almasıyla ABD’nin yüzölçümü neredeyse iki katına çıkmıştı. Bu geniş toprakların haritalanması ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla Jefferson, kâşif Meriwether Lewis’i görevlendirdi. Sacagawea, bu keşif gezisine rehberlik ederek büyük katkı sağladı.

Kaynak: DHA