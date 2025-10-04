Borsa Haftayı Kayıpla Kapattı! İşte En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta geride kaldı. BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,62 düşüşle 10.858 puandan kapatarak kritik 11 bin seviyesinin altına sarktı. Yüksek gelen enflasyon verileri ve küresel piyasalarda ABD’de hükümetin kapanması fiyatlamaları, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

BİST 100 endeksi cuma günü tek günde yüzde 2,02 değer kaybederek 11 bin puanın altına indi.

Eylül ayında açıklanan TÜFE verisi aylık yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,5’in üzerinde geldi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 33,29’a yükselerek 9 ayın zirvesini gördü. Özellikle eğitim, gıda ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar dikkat çekti. Verilerin ardından borsada satış baskısı arttı. BİST 100 endeksi cuma günü tek günde yüzde 2,02 değer kaybederek 11 bin puanın altına indi.

HAFTANIN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

BİST 100’de bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran hisseler şöyle sıralandı:

•GENIL: 197,10 TL (yüzde 12,24 artış)

•ECILC: 92,40 TL (yüzde 11,12 artış)

•CWENE: 25,06 TL (yüzde 11,08 artış)

•HALKB: 28,82 TL (yüzde 7,70 artış)

•BIMAS: 563,50 TL (yüzde 7,13 artış)

En çok düşen hisselerde ise tablo tersine döndü:

•DSTKF: 567,00 TL (yüzde -31,11)

•ENERY: 8,80 TL (yüzde -15,63)

•SASA: 3,34 TL (yüzde -15,23)

•KONTR: 32,60 TL (yüzde -11,41)

•TUKAS: 2,60 TL (yüzde -10,96)

