65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada yayılan "65 yaş üstü vatandaşlardan rutin tapu işlemleri için sağlık raporu isteniyor" iddialarını net bir dille yalanladı. Müdürlük, rapor talebinin sadece şüpheli durumlarda ve yaş sınırı olmaksızın yapıldığını vurguladı.

Son Güncelleme:
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 1-2 Ekim tarihlerindeki tapu başvurularına ilişkin istatistikleri de paylaşan kurum, 65 yaş ve üzeri 9 bin 224 işlemden yalnızca 196'sının rapor ibrazıyla tamamlandığını belirtti. Bu veri, rapor zorunluluğunun istisnai bir uygulama olduğunu ortaya koyuyor.

Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi. Yetkililer, yaşlı vatandaşlara yönelik herhangi bir ayrımcı politika uygulanmadığını, raporların yalnızca potansiyel risk taşıyan spesifik vakalarda talep edildiğini ifade etti.

Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…Ekonomi

Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye BaşlandıMilyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye BaşlandıGözden Kaçmasın

Kentsel Dönüşümde Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: Haklarınızı Korumak İçin 7 Altın Kural AçıklandıKentsel Dönüşümde Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: Haklarınızı Korumak İçin 7 Altın Kural AçıklandıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Tapu
Son Güncelleme:
Asgari Ücret Buhar Oldu! Açlık Sınırı Uçtu, Alım Gücü Eridi Asgari Ücret Buhar Oldu! Açlık Sınırı Uçtu, Alım Gücü Eridi
Cezaevinde Üretildi, Kilosu Yarım Altınla Yarışıyor! Faydası Saymakla Bitmiyor, Seri Üretime Geçilecek Cezaevinde Üretildi, Kilosu Yarım Altınla Yarışıyor
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
ÇOK OKUNANLAR
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun' Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı!
Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı