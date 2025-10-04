65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel Müdürlük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 1-2 Ekim tarihlerindeki tapu başvurularına ilişkin istatistikleri de paylaşan kurum, 65 yaş ve üzeri 9 bin 224 işlemden yalnızca 196'sının rapor ibrazıyla tamamlandığını belirtti. Bu veri, rapor zorunluluğunun istisnai bir uygulama olduğunu ortaya koyuyor.

Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi. Yetkililer, yaşlı vatandaşlara yönelik herhangi bir ayrımcı politika uygulanmadığını, raporların yalnızca potansiyel risk taşıyan spesifik vakalarda talep edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA