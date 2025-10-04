Asgari Ücret Buhar Oldu! Açlık Sınırı Uçtu, Alım Gücü Eridi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılın ilk 9 ayında ara zam yapılmayan asgari ücret, enflasyon karşısında hızla eridi. TÜİK verilerine göre ocak-eylül döneminde gerçekleşen yüzde 25.43’lük enflasyon, 22.104 TL olan asgari ücretin alım gücünü 5.621 TL azalttı. Böylece asgari ücretlinin reel geliri 16.483 TL’ye kadar geriledi.

Üstelik, Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre açlık sınırı 27.970 TL olarak hesaplandı. Bu da asgari ücretin açlık sınırının tam 11.487 TL altında kaldığını gösteriyor. Asgari ücretli, sadece eylül ayında 869 TL’sini enflasyona kaptırdı.

YÜZDE 20 ZAM BİLE KAYBI TELAFİ ETMİYOR

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, maaş sadece 4.421 TL artacak. Bu da mevcut kaybı bile karşılamıyor. Enflasyonla eriyen maaş nedeniyle asgari ücretli yeni yıla 1.200 TL’lik bir kayıpla girmiş olacak.

EMEKLİLER DE ENFLASYON KARŞISINDA EZİLDİ

Temmuz ayında 2.412 TL artışla 16.881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, 9 ayda enflasyon nedeniyle 4.293 TL eridi. Zam oranı enflasyonun 1.881 TL gerisinde kaldı. En düşük memur emeklisi aylığı ise temmuzda 22.671 TL’ye çıkarıldı ancak bu maaş da 9 ayda 5.765 TL eridi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA 12.843 TL’LİK KAYIP

Temmuz ayında 43.726 TL olan en düşük memur maaşı da yüksek enflasyon karşısında büyük kayıp yaşadı. Sadece 9 ayda alım gücünden 12.843 TL eksildi. Uzman doktorlar, mühendisler, öğretmenler gibi farklı kamu çalışanlarının da maaşları benzer şekilde ciddi oranda eridi.

Meslek Maaş (TL) 9 Aylık Kayıp (TL) Uzman Doktor 126.105 32.068 Mühendis 78.191 19.884 Öğretmen 61.138 15.547 Hemşire 61.751 15.703 Polis 68.076 17.312 Başkomiser 75.194 19.122 Profesör 111.336 28.313 Avukat 73.505 18.692 Asgari Ücretli 22.104 5.621 Emekli 16.881 4.293 Memur Emeklisi 22.671 5.765

Kaynak: Haber Merkezi