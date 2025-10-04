Asgari Ücret Buhar Oldu! Açlık Sınırı Uçtu, Alım Gücü Eridi

Yılın ilk 9 ayında asgari ücret enflasyon karşısında 5.621 TL eriyerek 16.483 TL'ye düştü. Açlık sınırı 27.970 TL’ye çıkarken, asgari ücret aradaki 11.487 TL’lik farkla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüzde 20 zam bile kaybı telafi etmiyor. Emekli ve memur maaşlarında da ciddi erime yaşandı.

Asgari Ücret Buhar Oldu! Açlık Sınırı Uçtu, Alım Gücü Eridi
Yılın ilk 9 ayında ara zam yapılmayan asgari ücret, enflasyon karşısında hızla eridi. TÜİK verilerine göre ocak-eylül döneminde gerçekleşen yüzde 25.43’lük enflasyon, 22.104 TL olan asgari ücretin alım gücünü 5.621 TL azalttı. Böylece asgari ücretlinin reel geliri 16.483 TL’ye kadar geriledi.

Üstelik, Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre açlık sınırı 27.970 TL olarak hesaplandı. Bu da asgari ücretin açlık sınırının tam 11.487 TL altında kaldığını gösteriyor. Asgari ücretli, sadece eylül ayında 869 TL’sini enflasyona kaptırdı.

YÜZDE 20 ZAM BİLE KAYBI TELAFİ ETMİYOR

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, maaş sadece 4.421 TL artacak. Bu da mevcut kaybı bile karşılamıyor. Enflasyonla eriyen maaş nedeniyle asgari ücretli yeni yıla 1.200 TL’lik bir kayıpla girmiş olacak.

EMEKLİLER DE ENFLASYON KARŞISINDA EZİLDİ

Temmuz ayında 2.412 TL artışla 16.881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, 9 ayda enflasyon nedeniyle 4.293 TL eridi. Zam oranı enflasyonun 1.881 TL gerisinde kaldı. En düşük memur emeklisi aylığı ise temmuzda 22.671 TL’ye çıkarıldı ancak bu maaş da 9 ayda 5.765 TL eridi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA 12.843 TL’LİK KAYIP

Temmuz ayında 43.726 TL olan en düşük memur maaşı da yüksek enflasyon karşısında büyük kayıp yaşadı. Sadece 9 ayda alım gücünden 12.843 TL eksildi. Uzman doktorlar, mühendisler, öğretmenler gibi farklı kamu çalışanlarının da maaşları benzer şekilde ciddi oranda eridi.

Meslek

Maaş (TL)

9 Aylık Kayıp (TL)

Uzman Doktor

126.105

32.068

Mühendis

78.191

19.884

Öğretmen

61.138

15.547

Hemşire

61.751

15.703

Polis

68.076

17.312

Başkomiser

75.194

19.122

Profesör

111.336

28.313

Avukat

73.505

18.692

Asgari Ücretli

22.104

5.621

Emekli

16.881

4.293

Memur Emeklisi

22.671

5.765

Kaynak: Haber Merkezi

