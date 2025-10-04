Dolandırıcıların 'Kolay' Hedefleri Belli Oldu! En Çok Bu Yaş ve Meslek Grubunu Hedef Alıyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan dolandırıcılık vakalarına ilişkin ilginç veriler ortaya konuldu. Dijital banka Monzo’nun verileri İngiltere’deki dolandırıcılık eğilimlerini gözler önüne sererken, her 5 kişiden birinin dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıktı.

Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın aktardığı habere göre dolandırıcılık mağdurlarının kaybettiği paranın ise 2 bin sterline yakın olduğu belirtildi.

Dijital banka Monzo’nun verilerinde dolandırıcıların en sık harekete geçtiği gün çarşamba olurken, saat ise 14.00 olarak kayıtlara geçti.

MÜSAİTLİK VE DİKKAT DAĞINIKLIĞINA SALDIRIYORLAR

Monzo’nun dolandırıcılık vakalarıyla ilgilenen yöneticisi Richard Bromley, insanların telefonlarını açmaya daha müsait olduğunu ve iş yoğunluğunun getirdiği dikkat dağınıklığıyla daha kolay hedef haline geldiğine dikkat çekti.

Mağdurların dolandırıldığını anlayana kadar aradan geçen sürenin ise 20 saat olduğu belirtildi.

Habere, teknoloji ve mühendislik alanlarında çalışanların, dolandırıcılığa uğrayanların yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkat çekildi. Bromley, teknoloji sektöründe çalışanların çevrimiçi kanallara güvenmeye daha meyilli olduğunu ve sosyal medyayı kullanmaya daha yatkın olmasının etkili olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre en büyük finansal zararı gören yaş grubu ise 25-34 yaş grubu. Bu yaş grubunun ortalama kaybının 2118 sterlin (120 bin TL) olduğu belirtildi.

55 yaş üzerindekiler ise ortalama 1566 sterlinle (87 bin TL) daha az kaybediyor.

