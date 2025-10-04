Dolandırıcıların 'Kolay' Hedefleri Belli Oldu! En Çok Bu Yaş ve Meslek Grubunu Hedef Alıyorlar

Dolandırıcıların en çok hedef aldığı yaş ve meslek grupları belli oldu. Mağdurların dolandırıldığını anlayana kadar aradan geçen sürenin ise 20 saat olduğu belirtildi.

Dolandırıcıların 'Kolay' Hedefleri Belli Oldu! En Çok Bu Yaş ve Meslek Grubunu Hedef Alıyorlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan dolandırıcılık vakalarına ilişkin ilginç veriler ortaya konuldu. Dijital banka Monzo’nun verileri İngiltere’deki dolandırıcılık eğilimlerini gözler önüne sererken, her 5 kişiden birinin dolandırıcılık mağduru olduğu ortaya çıktı.

Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın aktardığı habere göre dolandırıcılık mağdurlarının kaybettiği paranın ise 2 bin sterline yakın olduğu belirtildi.

Dijital banka Monzo’nun verilerinde dolandırıcıların en sık harekete geçtiği gün çarşamba olurken, saat ise 14.00 olarak kayıtlara geçti.

MÜSAİTLİK VE DİKKAT DAĞINIKLIĞINA SALDIRIYORLAR

Monzo’nun dolandırıcılık vakalarıyla ilgilenen yöneticisi Richard Bromley, insanların telefonlarını açmaya daha müsait olduğunu ve iş yoğunluğunun getirdiği dikkat dağınıklığıyla daha kolay hedef haline geldiğine dikkat çekti.

Mağdurların dolandırıldığını anlayana kadar aradan geçen sürenin ise 20 saat olduğu belirtildi.

Habere, teknoloji ve mühendislik alanlarında çalışanların, dolandırıcılığa uğrayanların yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkat çekildi. Bromley, teknoloji sektöründe çalışanların çevrimiçi kanallara güvenmeye daha meyilli olduğunu ve sosyal medyayı kullanmaya daha yatkın olmasının etkili olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre en büyük finansal zararı gören yaş grubu ise 25-34 yaş grubu. Bu yaş grubunun ortalama kaybının 2118 sterlin (120 bin TL) olduğu belirtildi.

55 yaş üzerindekiler ise ortalama 1566 sterlinle (87 bin TL) daha az kaybediyor.

18 İlde Dev Operasyon! 537 Kişiyi Yaklaşık 1 Milyar Lira Dolandırmışlar18 İlde Dev Operasyon! 537 Kişiyi Yaklaşık 1 Milyar Lira DolandırmışlarGüncel
Nusret’ten Sonra Hadise’yi Soyup Soğana Çevirdi! Yaptıkları ‘Pes artık’ dedirtti: Tek Bir İmzayla Tüm Mal Varlığını…Nusret’ten Sonra Hadise’yi Soyup Soğana Çevirdi! Yaptıkları ‘Pes artık’ dedirtti: Tek Bir İmzayla Tüm Mal Varlığını…Gözden Kaçmasın
Interpol Tarafından Aranıyordu: 'Tinder Avcısı' Havaalanında YakalandıInterpol Tarafından Aranıyordu: 'Tinder Avcısı' Havaalanında YakalandıGüncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
dolandırıcılık
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
Bakanlık Harekete Geçti: O Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Bakanlık Harekete Geçti: O Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli
ÇOK OKUNANLAR
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun' Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı!
Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı