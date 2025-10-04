Cezaevinde Üretildi, Kilosu Yarım Altınla Yarışıyor! Faydası Saymakla Bitmiyor, Seri Üretime Geçilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Kozan ilçesindeki M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüler, sağlık açısından pek çok faydası bilinen ve tıbbi bitki olarak kullanılan “Kırmızı Reishi” mantarını yetiştirmeyi başardı. Türkiye’nin yüzde 70’ini ithal ettiği mantarın kilogramı 15 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında cezaevinde açılan “Mantar Yetiştiriciliği Kursu” ile 51 hükümlü eğitim aldı. Yapay iklimlendirme sistemiyle 6 kütükte yetiştirilen Reishi mantarından ilk hasatta 3,5 kilo ürün elde edildi.

'Kırmızı Reishi' mantarının kilosu altınla yarışıyor

CEZAEVİNDE YETİŞTİRİLDİ

Kursun uygulama bölümünde görev alan usta öğretici Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.

KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

Soylu, "Bu kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda Reishi mantarının kanserle mücadelede kullanıldığı biliniyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. 100 gramlık paketi bin 500 TL, kilosu ise 15 bin TL'ye kadar değer buluyor. Bu da ürünün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Cezaevi Müdürü Halil Selçuk Alan ise yeni kurslarla hükümlülere meslek kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Kırmızı Reishi mantarının yanı sıra istiridye ve kültür mantarı da deneme üretimleriyle başarıya ulaştı. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar bir çok alanda fayda sağladığı belirtildi.

Kaynak: İHA