Değeri Altınla Yarışıyor Doğada Büyük Zorluklarla Hasat Ediliyor! Talepler Patladı, Üreticisi Zor Yetişiyor

ÜRETİM İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI

Her yıl hava şartlarına göre değişkenlik gösteren üretim miktarı, bu yıl da iklimsel faktörlerden etkilendi. Buna rağmen kaliteli ve saf bal üretimi için yoğun emek harcandığını belirten arıcılar, tüketicilerin bu özel ürünü güvenle tercih edebileceğini ifade ediyor.