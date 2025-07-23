Değeri Altınla Yarışıyor Doğada Büyük Zorluklarla Hasat Ediliyor! Talepler Patladı, Üreticisi Zor Yetişiyor
Sinop’un verimli ormanlarında üretilen, coğrafi işaretli kestane balının hasat süreci sona erdi. Özellikle Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde yoğun şekilde yapılan üretim, bu yıl da doğal zorluklara rağmen başarıyla tamamlandı. Koyu rengi, yoğun kıvamı ve kendine has aromasıyla öne çıkan Sinop kestane balı, kilosu adeta altınla yarışan değerli ürünler arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
Yaklaşık üç haftalık hasat sürecinin ardından stokların hızla tükendiğini belirten Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Özellikle balın damakta yanma hissi bırakmaması ve kolay erimesi, tüketici nezdinde ürünün tercih edilirliğini artırıyor.
GAL ARISI TEHDİDİ SÜRÜYOR
Rekoltede son yıllarda gözle görülür bir azalma yaşandığını dile getiren Fındık, bu düşüşte başlıca etkenin gal arısı zararlısı olduğunu vurguladı. Zararlıya karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyen Fındık, tamamen doğal yöntemlerle üretim yapan arıcıların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.
ÜRETİM İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI
Her yıl hava şartlarına göre değişkenlik gösteren üretim miktarı, bu yıl da iklimsel faktörlerden etkilendi. Buna rağmen kaliteli ve saf bal üretimi için yoğun emek harcandığını belirten arıcılar, tüketicilerin bu özel ürünü güvenle tercih edebileceğini ifade ediyor.
BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR
Sinop kestane balı, yalnızca yerel pazarda değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle de dikkat çekiyor. Arıcılar Birliği’ne göre ürün, hem sağlıklı beslenmeye önem veren bireyler hem de gurme lezzetler arayan tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor.