Yılın İlk Hasadı Coşkuyla Yapıldı! Kilosu Altınla Yarışıyor

“ANTEPLİ FISTIK, NİZİPLİ REHA”

Törende konuşan Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının hem ekonomik hem de kültürel olarak bölge halkı için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Sarı, "İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı, aroma ve kalite bakımından diğer bölgelerden ayrışıyor. Nizip fıstığı, kendine has rehasıyla öne çıkıyor. Bu nedenle üreticilerimizi teşvik etmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla böyle bir ödül programı düzenliyoruz" dedi.