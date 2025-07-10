Yılın İlk Hasadı Coşkuyla Yapıldı! Kilosu Altınla Yarışıyor
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı hasadı başladı. Sezonun ilk ürünü Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından düzenlenen törenle ödüllendirilirken, ilk fıstığı yetiştiren üreticiler altınla onurlandırıldı.
Kaynak: AA
Düzenlenen törende, Yağcılar Mahallesi’nden Mehmet Ali Yıldırım ile Teketaş Mahallesi’nden Abdurrahman Açıkgöz, yılın ilk Antep fıstığını toplayarak yarım altınla ödüle layık görüldü. Ürünlerin doğal rengine ve tadına ulaşmasının ardından gerçekleştirilen törende, sezonun bereketli geçmesi temenni edildi.
“ANTEPLİ FISTIK, NİZİPLİ REHA”
Törende konuşan Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının hem ekonomik hem de kültürel olarak bölge halkı için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Sarı, "İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı, aroma ve kalite bakımından diğer bölgelerden ayrışıyor. Nizip fıstığı, kendine has rehasıyla öne çıkıyor. Bu nedenle üreticilerimizi teşvik etmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla böyle bir ödül programı düzenliyoruz" dedi.
SEZONA UMUTLA BAŞLANDI
Yılın ilk mahsulünün, bereketli bir sezonun habercisi olduğunu belirten Sarı, Antep fıstığının Nizip ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade etti. "Üreticilerimizin emeğiyle ortaya çıkan bu ürün, ilçemizin en büyük gelir kaynağı. Nizip Ticaret Borsası olarak Antep fıstığının hak ettiği değeri görmesi için her zaman üreticimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.
Sarı, ilk ürünü yetiştiren çiftçileri tebrik ederken, tüm üreticilere verimli, bol kazançlı bir sezon diledi.