Dünya Karanlığa Gömülüyor! 24 Yıllık NASA Verileri Alarm Verdi

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) 24 yıllık uydu kayıtları, Dünya’nın artık daha az ışık yansıttığını ve giderek karardığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu değişim özellikle Türkiye’nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre’de çok daha hızlı ilerliyor.

KUZEY YARIMKÜRE DAHA HIZLI KARARIYOR

NASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yürütülen ve PNAS dergisinde yayımlanan yeni çalışma, gezegenin yansıtıcılığının son 24 yılda ciddi biçimde azaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre, hem Kuzey hem de Güney Yarımküre kararıyor, ancak bu süreç Kuzey’de çok daha belirgin. Oysa geçmişte bulut örtüsü sayesinde iki yarımküre arasında ışık yansıtma dengesi korunuyordu.

BUZULLAR VE AZALAN BULUTLAR ETKİLİ

Bilim insanları, kararmanın en önemli nedeninin Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi ve bulut örtüsünün azalması olduğunu belirtiyor. Buzullar ve kar tabakası, Güneş ışığını yansıtarak gezegenin ısınmasını yavaşlatıyordu. Ancak erimeyle birlikte bu doğal koruma etkisi zayıfladı. Ayrıca, sanayi kaynaklı aerosol miktarının azalması, bulut oluşumunu da azaltarak kararmayı hızlandırıyor.

"GEÇİCİ BİR PARLAMA ETKİSİ" YARATTI

Güney Yarımküre’de ise kararma hızının daha düşük olmasının nedeni, son yıllarda yaşanan büyük doğa olayları. Bilim insanları, Avustralya’daki 2019-2020 orman yangınlarının ve 2021-2022 Hunga Tonga volkanik patlamasının, atmosfere salınan partiküllerle “geçici bir parlama etkisi” yarattığını belirtiyor. Bu olaylar, aerosollerin yoğunluğunu artırarak Güneş ışığının bir kısmının uzaya geri yansımasına yol açtı.

YAĞIŞ DÜZENLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlara göre, Dünya’nın kararması yalnızca görsel bir değişim değil-iklim krizini derinleştiren tehlikeli bir gelişme. Kuzey ve Güney arasındaki bu asimetrik kararma, yağış rejimlerinde dengesizlik, kuraklık artışı ve ekstrem hava olaylarında çoğalma gibi sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları şimdi, bu kararmanın geçici bir evre mi yoksa kalıcı bir iklim normuna mı dönüşeceğini anlamak için gözlemlerine devam ediyor.

