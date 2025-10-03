Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı! Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma

Alarmı ertelemek sandığınızdan daha faydalı olabilir. Yapılan araştırma, uykunun yaşam süresinde kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı! Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis, her gün sadece 15 dakika daha fazla uyumanın yaşam süresini uzatabileceğini açıkladı. 60 bin kişiyle 8 yıl boyunca yapılan araştırma, uyku süresindeki küçük değişikliklerin erken ölüm riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.

UYKU, EGZERSİZ VE BESLENME ETKİLİ

Araştırmada katılımcıların uyku süreleri, günlük egzersiz alışkanlıkları ve beslenme kalitesi (DQS) incelendi. DQS; sebze, meyve, balık, süt ürünleri, tam tahıl ve bitkisel yağ tüketimi ile işlenmiş et ve rafine gıdalardan uzak durmaya göre hesaplandı.

Sonuçlara göre günde yalnızca 5,5 saat uyuyan, 7 dakika egzersiz yapan ve düşük beslenme puanına sahip kişilerin ölüm riskinin oldukça yüksek olduğu belirlendi.

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK SONUÇLAR GETİRİYOR

Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı! Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma - Resim : 1
Araştırmalar her gün sadece 15 dakika daha fazla uyumanın yaşam süresini uzatabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerin bile büyük fark yaratabileceğini vurguluyor.

Günde 15 dakika ekstra uyku,

1,6 dakika ek egzersiz,

Yarım porsiyon fazla sebze tüketimi (veya haftada bir porsiyon daha az işlenmiş et) erken ölüm riskini yüzde 10 azaltıyor. Daha büyük adımlar atıldığında ise riskin yüzde 50’ye kadar düştüğü belirtiliyor.

SİNSİ TEHLİKE: İŞLENMİŞ ETLER

Pastırma, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve kanser türleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiliyor. Buna karşın, yüzme, koşu, tempolu yürüyüş, aerobik, dans, tenis veya bisiklet gibi orta yoğunlukta aktivitelerin düzenli yapılması ömrü uzatıyor.

Prof. Stamatakis, “Bu öneriler toplumun büyük kesiminin günlük yaşamına kolayca entegre edebileceği adımlar. Tek başına mucize yaratmasa da bir arada uygulandığında yaşam süresini uzatabilecek basit yöntemlerdir” dedi.

Sürekli Üşüyorsanız Dikkat! Bu Belirti Sinsi Hastalıkların İlk İşareti OlabilirSürekli Üşüyorsanız Dikkat! Bu Belirti Sinsi Hastalıkların İlk İşareti OlabilirYaşam
Emekliler İçin En Zor Şehir Belli Oldu: Kısa Yürüyüşler Bile Çok YoruyorEmekliler İçin En Zor Şehir Belli Oldu: Kısa Yürüyüşler Bile Çok YoruyorYaşam
Sonbaharın En Şanslı 3 Burcu Açıklandı! Aşkta, İşte, Hayatta KazanacaklarSonbaharın En Şanslı 3 Burcu Açıklandı! Aşkta, İşte, Hayatta KazanacaklarYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Coldplay Konserindeki Skandalın Ardından Flaş Gelişme! Eski Astronomer CEO'su Eşiyle Barıştı Eski Astronomer CEO'su Eşiyle Barıştı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Bitlis'te Susuz Kalan Koyunlara Duygulandıran Destek Bitlis'te Susuz Kalan Koyunlara Duygulandıran Destek
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!