Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı! Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis, her gün sadece 15 dakika daha fazla uyumanın yaşam süresini uzatabileceğini açıkladı. 60 bin kişiyle 8 yıl boyunca yapılan araştırma, uyku süresindeki küçük değişikliklerin erken ölüm riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.

UYKU, EGZERSİZ VE BESLENME ETKİLİ

Araştırmada katılımcıların uyku süreleri, günlük egzersiz alışkanlıkları ve beslenme kalitesi (DQS) incelendi. DQS; sebze, meyve, balık, süt ürünleri, tam tahıl ve bitkisel yağ tüketimi ile işlenmiş et ve rafine gıdalardan uzak durmaya göre hesaplandı.

Sonuçlara göre günde yalnızca 5,5 saat uyuyan, 7 dakika egzersiz yapan ve düşük beslenme puanına sahip kişilerin ölüm riskinin oldukça yüksek olduğu belirlendi.

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK SONUÇLAR GETİRİYOR

Uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerin bile büyük fark yaratabileceğini vurguluyor.

Günde 15 dakika ekstra uyku,

1,6 dakika ek egzersiz,

Yarım porsiyon fazla sebze tüketimi (veya haftada bir porsiyon daha az işlenmiş et) erken ölüm riskini yüzde 10 azaltıyor. Daha büyük adımlar atıldığında ise riskin yüzde 50’ye kadar düştüğü belirtiliyor.

SİNSİ TEHLİKE: İŞLENMİŞ ETLER

Pastırma, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve kanser türleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiliyor. Buna karşın, yüzme, koşu, tempolu yürüyüş, aerobik, dans, tenis veya bisiklet gibi orta yoğunlukta aktivitelerin düzenli yapılması ömrü uzatıyor.

Prof. Stamatakis, “Bu öneriler toplumun büyük kesiminin günlük yaşamına kolayca entegre edebileceği adımlar. Tek başına mucize yaratmasa da bir arada uygulandığında yaşam süresini uzatabilecek basit yöntemlerdir” dedi.

