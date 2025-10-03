Bitlis'te Susuz Kalan Koyunlara Duygulandıran Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvancılığın yoğun yapıldığı Bitlis'in Hizan ilçesinde kuraklık nedeniyle su bulmakta zorlanan besicilere belediye ekipleri destek verdi.

Hizan Belediyesi ekipleri de su sıkıntısının yaşandığı bölgelere tankerlerle su taşıyarak hayvanların ihtiyacını karşıladı.

Panor bölgesinde küçükbaş hayvan sürülerinin susuz kaldığı haberini alan ekipler, tankerlerle zorlu yolu aşarak bölgedeki sıvatları suyla doldurdu. Sürü sahipleri, ekiplere teşekkür etti.

Hizan Belediyesi İtfaiye Amiri Yusuf Özdemir, çiftçilerin taleplerini karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özdemir, "Görevimiz yalnızca yangınlara müdahale etmek değil, hayatın her alanında vatandaşımızın ve tüm canlıların yanında olmaktır. Dağda susuz kalan koyun sürülerine su ulaştırarak hem hemşehrilerimizin emeğine sahip çıktık hem de can taşıyan hayvanlarımızın yanında olduk. Bizler için hizmetin en değerlisi, insana ve doğaya fayda sağlayandır." dedi.

Kaynak: AA