Emekliler İçin En Zor Şehir Belli Oldu: Kısa Yürüyüşler Bile Çok Yoruyor

Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri olan Lizbon, turistlere kartpostallık manzaralar sunsa da emekliler için zorlu bir rota olarak öne çıkıyor. Dik yokuşları, engebeli sokakları ve arnavut kaldırımları, hareket kabiliyeti sınırlı olanlar için şehri yorucu hale getiriyor.

YEDİ TEPE ÜZERİNE KURULU TARİHİ BAŞKENT

Dünyanın en eski ikinci başkenti olarak bilinen Lizbon, yedi tepe üzerine kurulmuş yapısıyla dikkat çekiyor. Rengârenk sokakları, tarihi dokusu ve Tejo Nehri manzarasıyla büyüleyen şehir, bu yapısıyla genç ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yaşlı turistler için ciddi fiziksel zorluklar barındırıyor. Seyahat bloglarında, “Lizbon’da birkaç gün geçirdikten sonra her yokuş bacaklarda hissediliyor” yorumları öne çıkıyor.

KISA YÜRÜYÜŞLER BİLE YORUCU

Şehirde tramvay ve füniküler ulaşımı olsa da, tarihi meydanlara, kafelere ve seyir noktalarına çoğunlukla yürüyerek gidilebiliyor. Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve dik yokuşlar, özellikle emekliler için kısa yürüyüşleri bile zorlayıcı hale getiriyor. Uzmanlar, ziyaretçilere destekleyici ayakkabılar giymelerini ve sık sık mola vermelerini tavsiye ediyor.

DAHA RAHAT ALTERNATİFLER VAR

Lizbon tamamen erişilmez değil. Daha düz yapısıyla öne çıkan Baixa semti ve nehir kıyısı, yaşlı turistler için daha uygun keşif alanları sunuyor. Ayrıca birçok otel, popüler noktalara ücretsiz servis sağlarken, rehberli turlar da dik yokuşlardan uzak alternatif rotalarla ziyaretçileri rahatlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi