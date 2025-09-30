Sürekli Üşüyorsanız Dikkat! Bu Belirti Sinsi Hastalıkların İlk İşareti Olabilir

Soğuk havalarda üşümek normal karşılanabilir. Ancak uzmanlara göre sürekli üşüme hissi, tiroid bozukluğundan anemiye, diyabetten Raynaud hastalığına kadar birçok ciddi rahatsızlığın ilk belirtisi olabilir.

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, birçok kişinin üşümesini doğal karşılamasına yol açıyor. Ancak uzmanlara göre sürekli üşüme hissi, soğuk havadan çok daha fazlasının işareti olabilir.

HİPOTİROİDİZMİN İLK SİNYALİ OLABİLİR

Eczacı Niamh McMillan, “Sürekli üşüme hissi, tiroid bezinin yeterli çalışmaması yani hipotiroidizm ile ilişkili olabilir” dedi. Metabolizmayı, kemik sağlığını ve hücre gelişimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde vücut ısısı düşüyor ve kişi sürekli üşüyormuş gibi hissedebiliyor.

Hipotiroidizmin diğer belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

  • Bitkinlik ve yorgunluk
  • Kilo alımı
  • Kabızlık
  • Depresyon
  • Saç dökülmesi ve kuru cilt
  • Boğuk ses

Uzmanlar, bu belirtilerin hafif başlayıp zamanla ağırlaştığını ve kolay fark edilmeyebileceğini vurguluyor.

RAYNAUD HASTALIĞI DA ETKİLİYOR

Soğuk havalarda ellerini ve ayak parmaklarını hissedemeyen kişilerde, Raynaud Hastalığı riski bulunuyor. Bu rahatsızlık, el ve ayaklardaki damarların daralmasıyla kan akışını kısıtlıyor. Sonuç olarak parmaklarda uyuşma, beyazlama ya da morarma görülebiliyor.

Tip 2 diyabet de sinir hasarına bağlı olarak kişide sürekli üşüme hissine yol açabiliyor.

ANEMİYE DİKKAT

Vücutta yeterli kırmızı kan hücresi olmamasıyla ortaya çıkan anemi, dokulara yeterince oksijen taşınamamasına yol açıyor. Bu da soğuk el ve ayaklar, baş dönmesi, halsizlik, soluk cilt ve nefes darlığı gibi şika yetlerle kendini gösterebiliyor. En yaygın nedeni ise demir eksikliği olarak biliniyor.

TİP 2 DİYABETİN BELİRTİSİ OLABİLİR

Uzmanlara göre tip 2 diyabet de sinir hasarına bağlı olarak kişide sürekli üşüme hissine yol açabiliyor. Diyabetin diğer belirtileri arasında aşırı susama, sık idrara çıkma, ani kilo kaybı ve sürekli yorgunluk bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle başkaları rahatken üşüme hissi yaşayan kişilerin bu durumu önemsemesi gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda bir doktora başvurulması ve tiroid, kan değerleri ile diyabet kontrollerinin yapılması öneriliyor.

