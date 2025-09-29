Ömür Uzuyor... 100 Yaşını Aşan İnsan Sayısında Çarpıcı Artış

Dünya genelinde 100 yaşını aşanların sayısı hızla artıyor. Almanya’dan Japonya’ya, Türkiye’den ABD’ye rakamlar insan ömrünün belirgin biçimde uzadığını ortaya koyuyor.

Son Güncelleme:
Ömür Uzuyor... 100 Yaşını Aşan İnsan Sayısında Çarpıcı Artış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'da 100 yaşını aşan insanların sayısı artıyor. Federal İstatistik Kurumu'nun Wiesbaden'de yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı sonu itibarıyla ülkede 100 ve üzeri yaş grubuna giren 17 bin 900 kişi tespit edildi. Açıklamada 100 yaş üzeri nüfusun 2011 yılına kıyasla yüzde 24 arttığı belirtildi. Kurumun açıkladığı verilere göre, 2024 yılı sonunda 100 yaşın üzerindeki kadınların oranı yüzde 83,8 iken 2011 yılında ise bu oran yüzde 87 olarak kaydedildi. 100 yaş ve üzerindekilerin en fazla bulunduğu kent Hamburg. Bavyera eyaleti ise sıralamanın en altında yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ VAR

100 yaş ve üzeri nüfus sadece Almanya'da değil dünya genelinde de arttı. İstatistik Dairesi'nin Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandırdığı bilgiye göre, 2011'de dünya genelinde 10 bin kişiden 0,4'ü 100 ve üzeri yaş grubuna girerken 2024 sonunda bu sayı 0,7 oldu. 2024 rakamlarına göre 100 ve üzeri yaşındakiler en fazla Japonya (121 bin), ABD (70 bin) ve Çin'de (43 bin) kaydedildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de ise TÜİK'in 13 Mart'ta açıkladığı 2024 nüfus raporuna göre, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, söz konusu yılda 7 bin 632 olarak saptandı. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2024 yılında yüzde 63,4'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü. Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 194 ülke arasında 75'inci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 36,2 ile Monako, yüzde 29,8 ile Japonya ve yüzde 24,6 ile İtalya oldu.

Türkiye’nin En Genç ve En Yaşlı İlleri Belli Oldu: Gençler Bu İlleri Terk EdiyorTürkiye’nin En Genç ve En Yaşlı İlleri Belli Oldu: Gençler Bu İlleri Terk EdiyorYaşam

Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgeye Yer Alıyor!Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgeye Yer Alıyor!Güncel

Yaşlı Nüfus İçin Türkiye'den Tarihi Adım: Yaşlı Bakım Sigortası Geliyor!Yaşlı Nüfus İçin Türkiye'den Tarihi Adım: Yaşlı Bakım Sigortası Geliyor!Ekonomi

Kaynak: DW Türkçe

Etiketler
Yaşlı
Son Güncelleme:
İSKİ Tarih Vererek Uyardı! 10 Saat Su Verilmeyecek İSKİ Tarih Vererek Uyardı! 10 Saat Su Verilmeyecek
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı
Liverpool Maçı Öncesi Tanju Çolak'tan Bomba Açıklama: 'Rezil Galatasaray!' Galatasaray'a Skandal Sözler
Bahçeyi Kurarken Alay Ettiler: O Türkiye'de Bir İlki Gerçekleşti! Şimdilerde 10 Ton Yurt Dışına Satıyor Alay Ettiler Ama Bir İlki Gerçekleşti
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı