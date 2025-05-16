Türkiye’nin En Genç ve En Yaşlı İlleri Belli Oldu: Gençler Bu İlleri Terk Ediyor

EN GENÇ İL BELLİ OLDU

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu oranla Hakkari, Türkiye'nin "en genç" ili unvanını korurken, bölgedeki yüksek doğurganlık oranları ve genç nüfus artışı dikkat çekti. TÜİK ayrıca genç nüfus oranının en düşük olduğu illeri de paylaştı. Listede, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Karadeniz ve İç Ege şehirleri öne çıktı. Bu illerde genç nüfus oranının ciddi biçimde düştüğü görüldü.