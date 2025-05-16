Türkiye’nin En Genç ve En Yaşlı İlleri Belli Oldu: Gençler Bu İlleri Terk Ediyor
TÜİK, 2024 yılına ait genç nüfus verilerini açıklamasının ardından en genç ve en yaşlı iller belli oldu. Verilere göre genç nüfus oranı tarihin en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin demografik dengesi hızla değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait genç nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde gençlerin toplam nüfus içindeki oranı her geçen yıl azalıyor. 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 14,9'a gerileyerek tarihi bir düşüş yaşadı. Bu oran, Türkiye’de şimdiye kadar kaydedilen en düşük genç nüfus oranı olarak kayıtlara geçti.
EN GENÇ İL BELLİ OLDU
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu oranla Hakkari, Türkiye'nin "en genç" ili unvanını korurken, bölgedeki yüksek doğurganlık oranları ve genç nüfus artışı dikkat çekti. TÜİK ayrıca genç nüfus oranının en düşük olduğu illeri de paylaştı. Listede, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Karadeniz ve İç Ege şehirleri öne çıktı. Bu illerde genç nüfus oranının ciddi biçimde düştüğü görüldü.
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ İLLERİ
1.Hakkari
Genç nüfus oranı 20.8 ile Türkiye'nin en yüksek genç nüfusa sahip ili oldu
2.Şırnak
Genç nüfus oranı: Yüzde 20.6
3.Siirt
Genç nüfus oranı: Yüzde 20.3
4.Ağrı
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.7
5.Muş
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.4
6.Bayburt
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.1
7.Van
Genç nüfus oranı: Yüzde 19
8.Batman
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.7
9.Bitlis
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.6
10.Kilis
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.4
TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İLLERİ
1.Balıkesir
Genç nüfus oranı: Yüzde 11.8
2.Muğla
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.1
3.Ordu
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.2
4.Tunceli
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.4
5.Giresun
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.4
6.Kırklareli
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.5
7.Çorum
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.6
8.Sinop
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.6
9.Aydın
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.7
10.Çanakkale
Genç nüfus oranı: Yüzde 12.8