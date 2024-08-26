Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgeye Yer Alıyor!

2000'li yılların başında dünyanın en büyük genç nüfuslarından birine sahip olan Türkiye, son günlerde nüfus artış hızının düşmesiyle birlikte önemli bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış durumda.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre güncel verileri paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin her yıl yaşlandığını doğrularken, ülkenin en yaşlı şehirlerini açıkladı.



TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İLLERİ KARADENİZ'DEN ÇIKTI



Yaşlı nüfusa ilişkin paylaşılan veriler, yaşam ömrünün sağlıklı bir çevre ile doğrudan ilişkili olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin en yaşlı şehirleri, aynı zamanda ülkenin en yeşil bölgelerinden oluştu.



Yayınlanan listeye göre, en yüksek 65 yaşın üzerinde nüfusa sahip şehirler şu şekilde



Sinop %20



Kastamonu %19.5



Giresun %18.3



Ayrıca listede Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehirlerine de yer verildi