Yaşlı Nüfus İçin Türkiye'den Tarihi Adım: Yaşlı Bakım Sigortası Geliyor!

Türkiye'de artan yaşlı nüfusuna karşılık, sosyal güvenlik politikalarında yeni bir adım atıldı. Yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını karşılamak kapsamında sigorta sistemini hayata geçirmek için hazırlıklar başladı. Ağustos ayından itibaren uygulamaya başlanacak yeni sistem, birçok desteği de beraberinde getiriyor.

EN HIZLI YAŞLANAN ÜLKE

TGRT Haber'de yayınlanan "Bilmedikleriniz" programına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, bu kapsamda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi hakkında merak edilenleri paylaşarak, bireysel prim sistemine göre uygulanacağını, isteyen herkesin dahil olabileceğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son yılda 65 yaş üstü nüfusta yüzde 21 oranında bir artış gerçekleşti. Bu rakam 2019 yılında7 milyon 550 bin 727 olurken, 2024 yılında hızla artarak 9 milyon 112 bine ulaştı. Güney Kore'nin ardından en hızlı yaşlanan ikinci ülke Türkiye oldu.

GELİRİ OLMAYANLARA DEVLET DESTEĞİ

Yeni sistemin temelinde 'primli model' yer alacak. Geliri olan kişilere göre prim ödemesinde değişiklik yaşanabilecek. Uzman isimden gelen açıklamalara göre, bu oran yüzde 1,5 ile 3 arasında değişiklik gösterebilir. Geliri olmayan kişiler için ise devlet destek mekanizması devreye girecek.

YAŞLILARA SAĞLANACAK HİZMETLER

Sigorta çerçevesinde sadece fiziksel olarak bakım değil, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri de yer alacak. Adaleti sağlamak adına geliri olmayan kişilere verilmesi planlanan hizmetler ise şu şekilde;

Hemşire ve hasta bakıcı desteği

Fizik tedavi hizmetleri

Evde bakım hizmetleri

Huzurevi ve bakım merkezi konaklamaları

Kişisel hijyen ve beslenme ihtiyaçları

Alzheimer, demans, Parkinson gibi hastalıkların takibi

Psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri

Medikal cihaz ve ekipman desteği

KATILIM KOŞULLARI VE SÜREÇ

Yeni sistemden faydalanabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak kaydıyla 60 yaşından itibaren hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Çalışan bireylerin yanı sıra, çocukların da ebeveynleri adına prim ödemesi yapmasına izin verilecek.

Kaynak: TGRT Haber