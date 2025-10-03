Manavgat’ta Şaşırtan Doğum! 'İlk Defa Görüyorum'

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen kuzu, 5 ayağıyla herkesi şaşırttı. Veterinerler, nadir görülen bu anomalinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Son Güncelleme:
Manavgat’ta Şaşırtan Doğum! 'İlk Defa Görüyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan yetiştiricisi Mesut Şen’in koyunu, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Bu durum karşısında şaşkınlığını dile getiren Şen, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kuzu diğerlerine göre iri ama ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı normal görünüyor fakat hareket edemiyor” dedi.

Manavgat’ta Şaşırtan Doğum! 'İlk Defa Görüyorum' - Resim : 1
Hayvan yetiştiricisi Mesut Şen, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını anlattı.

'OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜR'

Bölgede hizmet veren veteriner hekim Mehmet Yüksel de bu tür doğumların nadir görüldüğünü ifade etti. Yüksel, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini aktararak, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Bitlis'te Susuz Kalan Koyunlara Duygulandıran Destek Bitlis'te Susuz Kalan Koyunlara Duygulandıran Destek
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı! Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma Alarmı Ertelemenin Faydası Ortaya Çıktı
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!