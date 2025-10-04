Netflix Türkiye Duyurdu: Haftanın En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri Belli Oldu
Netflix Türkiye, haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı. Zirvedeki dizi ve filmler izleyicilerden tam not aldı. İşte milyonların izlediği yapımlar...
Netflix Türkiye, 22-28 Eylül haftasında platformda en çok izlenen yapımları açıkladı. Hem yerli hem yabancı içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan platformda, bu hafta dizilerde “Platonik: Mavi Dolunay Otel”, filmlerde ise “Evet, Hayır, Belki” zirvede yer aldı.
TÜRKİYE’DE NETFLIX RÜZGARI
Son yıllarda yerli yapımlara ağırlık veren Netflix, Türkiye’deki izleyici alışkanlıklarını da yakından takip ediyor. Platform, hem orijinal Türk dizileriyle hem de uluslararası yapımlarıyla geniş bir yelpazede içerik sunmaya devam ediyor.
22-28 Eylül haftasında açıklanan veriler, izleyicilerin romantik komedi ve dram türlerine yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.
HAFTANIN EN ÇOK İZLENENLERİ
Netflix Türkiye listesinde “Platonik: Mavi Dolunay Otel” diziler kategorisinde haftanın en çok izlenen yapımı oldu. İzleyicilerden tam not alan yapım, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Film kategorisinde ise romantik komedi türündeki “Evet, Hayır, Belki”, haftanın lideri oldu. Eğlenceli senaryosu ve sıcak anlatımıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, kısa sürede popülerliğini artırdı.
YERLİ YAPIMLAR YÜKSELİŞTE
Netflix Türkiye, son dönemde yerli projeleriyle de uluslararası izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. Türk yapımlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görmesi, platformun yerli içerik yatırımlarını artırmasının önünü açıyor.
İşte 22-28 Eylül tarihleri arasında Netflix’te ülkece izlediğimiz içerikler:
EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1-Platonik: Mavi Dolunay Otel — 2 hafta
2-Milyarderlerin Sığınağı — 2 hafta
3-Alice in Borderland: Sezon 3 — 1 hafta
4-Wayward — 1 hafta
5-Wednesday: Sezon 2 — 8 hafta
6-Bon Appetit: Your Majesty — 6 hafta
7-Kral Kaybederse — 21 hafta
8-Adolescence — 9 hafta
9-Black Rabbit — 2 hafta
10-House of Guinness — 1 hafta
EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
1-Evet, hayır, belki — 2 hafta
2-Kadın Kral — 1 hafta
3-Yedinci Oğul — 2 hafta
4-Gazap Ateşi — 5 hafta
5- KPOP: İblis Avcıları — 14 hafta
6- Ayakçı — 3 hafta
7- Mantis — 1 hafta
8- Felekten Bir Gece — 1 hafta
9- French Lover — 1 hafta
10- Metruk Adam — 6 hafta
Kaynak: Haber Merkezi