Yeni Boşanmıştı! Survivor Almeda Baylan’dan Sürpriz Aşk İtirafı

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz ay eşi Ercan Baylan ile yollarını ayıran Almeda Baylan, boşanmanın ardından kısa süre içinde yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

BOŞANMANIN ARDINDAN YENİ BAŞLANGIÇ

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan

Survivor’daki performansıyla adından sıkça söz ettiren Almeda Baylan, yarışma sonrası hem fiziksel değişimiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burun estetiği yaptıran Baylan, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle gündem oldu.

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada resmen boşandığını duyuran Baylan, “Ercan ile 6 yıldır birlikteydik, 3 yıldır evliydik. Her ilişkide olduğu gibi hatalar oldu. Ben de masum değildim, o da.” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ AŞKINI DUYURDU

Geçtiğimiz ay eşi Ercan Baylan ile yollarını ayıran Almeda Baylan, boşanmanın ardından yeni aşka yelken açtı.

Henüz boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yeni aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Baylan’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kaynak: Haber Merkezi