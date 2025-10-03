Metin Akpınar İle İlgili Bomba İddia: Kızı Duygu Nebioğlu "Ağabeyimi Buldum' Diyerek Ünlü Şarkıcının İsmini Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçmişte DNA testi süreciyle gündeme gelen ve ünlü sanatçının kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bir iddia ortaya attı. Nebioğlu, yaptığı videolu açıklamalarda "ağabeyini bulduğunu" söyleyerek gözleri tekrar Metin Akpınar’a çevirdi.

Daha önce Onur Akay, Metin Akpınar’ın ikiz kızlarının yanı sıra 'Metin' isminde bir oğlunun daha olduğunu öne sürmüştü. Bu açıklama sonrası Akpınar, Akay’a karşı 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu

"AĞABEYİMİ BULDUM" DİYEREK AÇIKLADI

Dava devam ederken Nebioğlu sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla gündem oldu. Paylaşımlarında "ağabeyini bulduğunu" söyleyen Nebioğlu, söz konusu kişinin iddiayı gündeme getiren Onur Akay olduğunu belirtti. Bu iddia, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Nebioğlu, ağabeyinin ünlü şarkıcı Onur Akay olduğunu iddia etti.

Son gelişmelerin ardından Nebioğlu ile Onur Akay, gazeteci Pelin Çini’nin sunduğu canlı yayında yüz yüze geldi. Akay, Nebioğlu’nun öz kardeşi olmadığını vurgulayarak, "Ben Metin Akpınar’ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi yaptırırım" dedi. Ancak Nebioğlu, iddialarının arkasında durmayı sürdürdü. Bu gelişmeler üzerine gözler yeniden Metin Akpınar’ın cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi