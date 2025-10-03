İnci Taneleri Sessiz Sedasız Final mi Yaptı? Hepsi Başladı Bir Tek O Ekranda Yok, Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D’nin ilk bölümü ve fragmanlarıyla herkesi ekrana kilitleyen, dans videoları ile sosyal medyada gündemden hiç düşmeyen dizisi İnci Taneleri’nin yeni sezon bölümlerinin henüz ekrana gelmemesi “Dizi final mi oldu?” sorusunu da gündeme getirdi.

Reytinglerde rekor kırmıştı

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuların rol aldığı dizi kısa sürece Kanal D’nin fenomen dizilerinden biri haline gelmişti.

Dilber karakterinin kostüm ve dansları gündem olmuştu

Özellikle Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin hem dansları hem de tarzı çokça konuşulmuştu. Perşembe akşamları ekrana gelen fenomen dizinin yeni sezonunun bir türlü başlamaması seyircisini meraklandırdı.

'İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt aranırken, gerçek ortaya çıktı.

Yeni sezon bölümleri hala başlamadı

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırlamaya başladığı 'Organize İşler Karun Hazinesi' projesi için sarktığı öğrenildi.

Dizinin başrolü Yılmaz Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada 44. bölümle sezon finali yapan BKM imzalı İnci Taneleri’nin ocak ayında çekimlere başlayacağını ve şubat ayında da yayınlanacağını duyurmuştu.

