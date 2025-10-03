Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı

Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini sonlandırdı. Tek celsede boşandıklarını duyuran ünlü çift, ayrılık nedenini de açıkladı.

Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Mersin'de nikah masasına oturan ve daha önce de boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, 2 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Mosso ile Sağdıç'ın neden boşandığı da ortaya çıktı. İki ismin açıklamasında "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk" denildi..

Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı - Resim : 1
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti

'GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Birbirlerine her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşandıktan sonra sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

