Ona Artık Patron Aleyna Diyeceksiniz! Kendi Şirketini Kurdu, Müziğin İpleri Artık Onun Elinde

Şarkılarıyla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, yapımcı Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın sunduğu Hitmakers programına konuk oldu. Daha önce müzik şirketleri ve organizatörlerle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tilki, bu kez farklı bir çıkış yaptı. “Artık kendi işimin patronuyum” diyerek açıkladı.

ARTIK KENDİ İŞİNİN PATRONU!

Genç sanatçı, müzik sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan tekelleşme ve gruplaşmalara tepki gösterdi. Tilki şu ifadeleri kullandı: “Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım.”

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

5 Haziran 2019'da Tilki, Emrah Karaduman ile Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde yer alan "Yalnız Çiçek" şarkısını klibi ile yayınladı. Şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

2019 yılında Tilki’nin Cornetto için hazırladığı yaz şarkısı "Nasılsın Aşkta” klibi YouTube’da 8 Mayıs 2019 gününde dünya genelinde en çok izlenen video oldu.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 parça yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de bir dizi'de oynamak için anlaştı. 2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Canseven ile paylaşmıştır.

26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlandı.

