Melek Mosso’dan AKP'li Namlı’ya Yanıt: 'Canımın İstediğini Giyeceğim!'

Melek Mosso, sahne kıyafeti nedeniyle kendisini hedef alan AKP’li Ahmet Namlı'ya sert yanıt verdi. Mosso, “Çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Melek Mosso, Kastamonu’da verdiği konser sonrası sahne kıyafetine yönelik eleştirilerde bulunan AKP’li Ahmet Namlı’ya sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP’li Grup Başkanvekili Namlı, Mosso’nun kıyafetini eleştirerek, "Kastamonu’ya yakışıyor mu? Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyorlar. O gün öyle bir kalabalık vardı ki, çoğu başörtülüydü. Onu görünce karnım cız etti" demişti.

Melek Mosso’dan AKP'li Namlı’ya Yanıt: 'Canımın İstediğini Giyeceğim!' - Resim : 1

MOSSO'DAN YANIT GECİKMEDİ

Melek Mosso, Namlı'nın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mosso'nun ilgili açıklaması şöyle: "Hangi partiden olursa olsun, bir millet temsilcisinin halkı bölecek şekilde, ihtiyatsız bir üslupla konuşmasını hayretle dinledim. Söylediklerinde iki doğru vardı; biri Kastamonu’nun uzun zamandır böyle laik, demokratik bir ortamda kalabalıkla eğlenememiş olması, diğeri ise sahnemizin önü başı açık, kapalı, genç-yaşlı Kastamonu halkıyla dolu olması. Orada olan herkese teşekkür ederim. Bu sözleri Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılında duymak ise ayrı bir gaflettir. Ben konserden çok keyif aldım, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın, yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak canımın istediğini giyeceğim."

