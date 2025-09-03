Valilik Duyurdu... Enrico Macias Konseri İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenmesi planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada olası mağduriyetlere karşı önlem alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliğinin yasaklanmasına ilişkin basın açıklamamız…



