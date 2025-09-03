Valilik Duyurdu... Enrico Macias Konseri İptal Edildi

İstanbul Valiliği, Şişli'de gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konserini, sosyal medyada artan protesto çağrılarından sonra iptal etti. Aynı gün bölgedeki diğer tüm etkinlikler de yasaklandı.

Son Güncelleme:
Valilik Duyurdu... Enrico Macias Konseri İptal Edildi
İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenmesi planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada olası mağduriyetlere karşı önlem alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Konser
