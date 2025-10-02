Türkiye Güzeli Şevval Şahin Fit Kalma Sırrını İlk Kez Açıkladı, Duyan İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam katıldığı özel bir davette görüntülendi. Muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Şahin, dikkat çeken fiziğinin sırrını da paylaştı.

İngilizce-Türkçe karışık konuşmaları, cesur giyim tarzı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, güzellik rutini hakkında da ipuçları verdi.

Şahin, "Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyerek, güzelliğin temelinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yattığını vurguladı.

Hiç değişmeyen kilosunun sırrını açıkladı

“MESELE NE KADAR YEDİĞİNİZ”

Beslenmesine dikkat ettiğini belirten Şahin, "Aslında mesele ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz. Porsiyonlar önemli" ifadelerini kullandı.

Spor yapmayı da ihmal etmediğini dile getiren güzel model, güzelliğinin büyük ölçüde genetik olduğunu da sözlerine ekledi. Şevval “Annem ve ablamı görseniz, her şeyin genetik olduğunu anlarsınız” dedi.

Her şey için 'Genetik' dedi

Öte yandan geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Ateş’e ait resmi hizmete mahsus araçla görüntülenen Şevval Şahin, bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Olay sonrası Burak Ateş ve şoförü hakkında cezai işlem uygulanmış, şoför hakkında ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli süreç başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi