Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı

Hakan Sabancı ile ayrılan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, son açıklamalarıyla İtalya’yı salladı. Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da ilgi gören güzel oyuncu, ‘Şöhret’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Hande Erçel’in dikkat çeken açıklamaları…

Son Güncelleme:
Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya'nın önde gelen dergilerinden Grazia, yeni sayısının kapağında Hande Erçel'e boy boy şans verdi. Güzel oyuncu hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde büyük kitlelere ulaşması ilgi görürken gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü.

SÖZLERİYLE İTALYA’YI SALLADI

Grazia, Hande Erçel'in özellikle "Love is in the Air" dizisindeki (Türkiye'de "Sen Çal Kapımı") Eda Yıldız karakteriyle İtalya'da büyük ün kazandığını yazdı. Haberde, dizinin Canale 5 ekranlarında reyting rekorları kırdığı ve Erçel'in bu rol sayesinde uluslararası bir yıldız haline geldiği belirtildi.

Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı - Resim : 1
Tüm İtalya bu sözlerle çalkalanıyor

Röportajda Erçel, şöhrete bakış açısını şu sözlerle anlattı:

“Şöhretin baskısını pek hissetmiyorum, ama sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara ilham verebilmek bana güç veriyor.”

Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı - Resim : 2

Haberde ayrıca Erçel'in Grazia için sadece 24 saatliğine Milano'ya geldiği, gül yaprakları ve gece elbiseleriyle kamera karşısına geçtiği aktarıldı.

İpek Filiz Yazıcı ve Eşi Ufuk Beytemir’den Şoke Eden Karar! Duyanlar İnanamadıİpek Filiz Yazıcı ve Eşi Ufuk Beytemir’den Şoke Eden Karar! Duyanlar İnanamadıMagazin
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel İtalya
Son Güncelleme:
Kenan Yıldız, Model Sevgilisi Natalia Shadle İle İlk Kez Görüntülendi Kenan Yıldız, Sevgilisi İle İlk Kez Görüntülendi
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Ve Beklenen İmza Atılıyor! Fatih Terim Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi… Ve Fatih Terim Geri Dönüyor! Hayırlı Olsun
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!