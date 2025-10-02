Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı
Hakan Sabancı ile ayrılan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, son açıklamalarıyla İtalya’yı salladı. Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da ilgi gören güzel oyuncu, ‘Şöhret’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Hande Erçel’in dikkat çeken açıklamaları…
İtalya'nın önde gelen dergilerinden Grazia, yeni sayısının kapağında Hande Erçel'e boy boy şans verdi. Güzel oyuncu hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde büyük kitlelere ulaşması ilgi görürken gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü.
SÖZLERİYLE İTALYA’YI SALLADI
Grazia, Hande Erçel'in özellikle "Love is in the Air" dizisindeki (Türkiye'de "Sen Çal Kapımı") Eda Yıldız karakteriyle İtalya'da büyük ün kazandığını yazdı. Haberde, dizinin Canale 5 ekranlarında reyting rekorları kırdığı ve Erçel'in bu rol sayesinde uluslararası bir yıldız haline geldiği belirtildi.
Röportajda Erçel, şöhrete bakış açısını şu sözlerle anlattı:
“Şöhretin baskısını pek hissetmiyorum, ama sorumluluğunu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara ilham verebilmek bana güç veriyor.”
Haberde ayrıca Erçel'in Grazia için sadece 24 saatliğine Milano'ya geldiği, gül yaprakları ve gece elbiseleriyle kamera karşısına geçtiği aktarıldı.
