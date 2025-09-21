Melek Mosso'dan Erkeklere Çağrı: 'Kadına Şiddet Uygulayan Arkadaşlarınızı Dışlayın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün bir eğlence mekanında konser veren Melek Mosso, sahneden izleyicilerine kadına şiddet ve bu konudaki tutumla alakalı önemli bir mesaj verdi. Hayranlarına seslenen Melek Mosso, erkek dinleyenlerinden, kadına şiddet uygulayan kişileri dışlamalarını ve göz yummamalarını istedi.

'BROCULUKTAN VAZGEÇELİM'

Kadına şiddetin herkesin ve herkesin sevdiklerinin başına gelebileceğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz, taciz, ne bileyim ittirme, o, bu, mobbing biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen ‘broculuktan’ vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim" diye konuştu.

'GÖZ YUMANA HAKIMI HELAL ETMİYORUM'

Erkeklere, hiç kimseyi "arkadaşı" olduğu için korumama çağrısı yapan Mosso, "Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar, yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu başkaldırışı yaptığında belki sizin de başınıza gelebilir. O yüzden beyler, bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum bu arada dedi. "

