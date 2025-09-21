Tekirdağ'da Korku Dolu Anlar Yaşatan Maganda Gözlaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ'da Cumhuriyet Mahallesi Çağlayan Sokak’ta iki grup arasında trafikte çıkan tartışma sırasında 59 UC 959 plakalı araçtan havaya ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracın sürücüsü Y.O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçta ve olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kovan ile tabanca ele geçirildi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Y.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA