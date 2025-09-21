Zeytinlikte Başladı Ormana Sıçradı! Çanakkale ve Antalya Yanıyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın ormana sıçradı. korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Antalya'nın Serik ilçesinde de alevler yükseldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ANTALYA'DA DA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: