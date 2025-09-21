Zeytinlikte Başladı Ormana Sıçradı! Çanakkale ve Antalya Yanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Bölgeden ilk kareler

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'DA DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'daki orman yangını

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA