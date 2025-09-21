Karadeniz’de Korku Dolu Anlar... 3 Yerde Birden Görüntülendi

Samsun’un Alaçam ilçesinde öğleden sonra üç ayrı hortum meydana geldi. Hortum kısa süreliğine paniğe yol açtı, can ve mal kaybı ise yaşanmadı.

Son Güncelleme:
Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Toplu Mahallesi Liman mevkisinde meydana gelen hortum, kıyıya oldukça yakın bir bölgede etkili oldu. Can ve mal kaybına yol açmayan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kısa sürede etkisini yitiren hortum bölge halkı tarafından endişeyle izlendi. Yetkililer, hortumun herhangi bir zarara yol açmadığını ve bölgede şu an için tehlike bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA

