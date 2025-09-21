"Kuğu Gölü" Aspendos’ta Büyüledi: Zarafetin Dansı Ayakta Alkışlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festival kapsamında sahnelenen “Kuğu Gölü” balesinde, müzik dünyasının dev ismi Çaykovski’nin notaları yankılandı.

Orkestrayı, deneyimli şef İbrahim Yazıcı yönetti. Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik ettiği gecede izleyiciler, klasik müzikle harmanlanmış etkileyici bir görsel şölen izleme fırsatı buldu.

BAŞROLDE USTA SANATÇILAR

Eserde, Türk bale tarihine damga vuran isimlerden Meriç Sümen, "Kraliçe" rolüyle yılların deneyimini sahneye taşıdı. Berfu Elmas “Odette-Odile” çifte rolünde zarafetiyle göz kamaştırırken, Batur Büklü “Prens Siegfried” karakteriyle sahneye dinamizm kattı. Nuri Arkan (Von Rothbart) ve Berkay Günay (Benno) da performanslarıyla izleyiciden tam not aldı.

MODERN DOKUNUŞLAR

Ünlü koreograf Ricardo Amarante imzasını taşıyan yapım, klasik anlatıya modern bir enerji kazandırdı. Sahne dekorları Ferhat Karakaya, kostümler ise Serdar Başbuğ tarafından hazırlandı. Aspendos’un tarihi atmosferinde gerçekleşen gösteri, sanatseverlere görsel ve işitsel bir şölen sundu.

"ASPENDOS'A KUĞU GÖLÜ ÇOK YAKIŞTI"

Gösteri öncesinde konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivalin bu yıl çok güçlü eserlerle hazırlandığını belirtti. Daha önce sahnelenen Turandot ve Zorba’nın ardından “Kuğu Gölü” ile çıtanın daha da yükseldiğini dile getiren Sağtürk:

“Çaykovski’nin en değerli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü’nün Aspendos’a çok yakışacağını düşündük. Genel prova harika geçti, gösteri kapalı gişe. Festivalimizi Don Kişot, Tosca ve La Traviata ile tamamlayacağız.” dedi.





Kaynak: AA