Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Türkiye’nin ormanları yine alevlere teslim olurken, alevlerle amansız mücadeleye ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Yumaklı, Antalya-Alanya’daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangınlardaki son duruma ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Yumaklı, "Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından, Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı. Muğla / Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya / Alanya - Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor" diye yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi