Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları yine alevlere teslim olurken, alevlerle amansız mücadeleye ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Yumaklı, Antalya-Alanya’daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınlardaki son duruma ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Yumaklı, "Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından, Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı. Muğla / Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya / Alanya - Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor" diye yazdı.

Antalya’daki Orman Yangını Yayılıyor! 2 Otel Tahliye EdildiAntalya’daki Orman Yangını Yayılıyor! 2 Otel Tahliye EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Antalya Alanya
Son Güncelleme:
Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda Flaş Gelişme!
51 Cana Mezar Olan Apartman Davasında Şok Savunma: Aileler ve Avukatlar İsyan Etti! 51 Cana Mezar Olan Apartman Davasında Şok Savunma!
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas! Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!
Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos! Tansiyon Birden Fırladı Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos!