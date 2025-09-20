Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları yine alevlere teslim olurken, alevlerle amansız mücadeleye ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Yumaklı, Antalya-Alanya’daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınlardaki son duruma ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Yumaklı, "Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından, Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı. Muğla / Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya / Alanya - Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor" diye yazdı.

