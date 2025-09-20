Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda Flaş Gelişme!

Cevizlibağ KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’ndaki skandala ilişkin 4 kişinin gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda gündeme gelen skandalla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunu duyurdu. Açıklamaya göre, öğrencilerin kişisel eşyalarını karıştıran, yurtta odalarda alkol alan ve bazı öğrencilerin iç çamaşırlarının üzerine şekiller çizen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili sırasında yaşanan olay ülke gündemine oturmuştu. Öğrencilere 'tadilat yapılacağı' gerekçesiyle yurttan ayrılmaları söylenmiş, pek çok öğrenci de kişisel eşyalarını odalarında bırakmıştı. Ancak tatil dönüşü odalarına gelen öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını, odalarının darmadağın edildiğini ve bazı eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğrencilerin eşyalarının başka odalardan çıktığı, bir kısmının ise hiç bulunamadığı görüldü. Bazı odalarda alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulunurken, bir öğrencinin iç çamaşırına kalp çizildiği, bir başkasının ise odasına prezervatif atıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bir öğrenci, ranzasına “Şanslı kişi kimse yazsın” notu bırakıldığını ve yanına bir sosyal medya hesabı yazıldığını aktardı. İnfial sonrası konuya ilişkin soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu ve Merkezefendi Öğrenci Yurdu’nda görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

KYK
