Ortalığı Ayağa Kaldıran Instagram Reklamı! Kız Çocuklarının Fotoğraflarını...

Threads uygulamasının tanıtımında 13-15 yaşlarındaki okul üniformalı kız çocuklarının fotoğraflarını Instagram'da 37 yaşındaki bir erkek kullanıcıya gösteren Meta'ya tepki yağdı.

Son Güncelleme:
Ortalığı Ayağa Kaldıran Instagram Reklamı! Kız Çocuklarının Fotoğraflarını...
Sosyal medya devi Meta, okul üniformalı kız çocuklarının fotoğraflarını, 37 yaşındaki bir erkek kullanıcıya Threads platformunu tanıtmak amacıyla reklam olarak göstermesi nedeniyle tepki topladı. Meta’nın sahibi olduğu Instagram'da gösterilen söz konusu reklamlar, kız çocuklarının okulun ilk günü ebeveynleri tarafından paylaşılan fotoğraflarını içeriyor. Çocukların yaşları 13 ila 15 arasında değişiyor ve bazı fotoğraflarda hem yüzleri hem de adları açıkça seçiliyor.

Bu fotoğraflar, Meta’nın yeni platformu Threads için “önerilen içerik” olarak 37 yaşındaki bir erkek kullanıcıya defalarca gösterildi. Kullanıcı, “Fotoğraflar kasten provoke edici ve çocukları sömürücü şekilde kullanılmış. Bu, çocukların çevrimiçi güvenliğini riske atıyor” ifadelerini kullandı.

'MİDEMİ BULANDIRDI'

Ebeveynler ise durumu “iğrenç”, “şok edici” ve “tam anlamıyla istismar” olarak nitelendirdi. Bir baba, 13 yaşındaki kızının okul üniformalı fotoğrafının kısa etek ve çorapsız ya da ince çoraplı haliyle gösterilmesine "Kızımın görüntüsünün bu şekilde kullanıldığını öğrenmek midemi bulandırdı. Bir teknoloji devi, bunu bir pazarlama aracı gibi kullandı" diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler sonrası açıklama yayımlayan Meta, yapılan uygulamanın politikalarına uygun olduğunu savunarak bu görsellerin kamuya açık profillerden alındığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
