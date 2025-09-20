Cami Tuvaletinde Şok Görüntü! Bir Genç Ölü Bulundu

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Merkez Camii’nin tuvaletinde genç bir erkek ölü bulundu. İlk incelemelere göre gencin silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Cami Tuvaletinde Şok Görüntü! Bir Genç Ölü Bulundu
İstanbul Çekmeköy’de bulunan Merkez Camii’nin tuvaletinde genç bir adamın cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgilere göre, cami görevlisi dün gece saatlerinde temizlik için girdiği tuvalette hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemelere göre, gencin silahla kendi yaşamına son verdiği öğrenilirken gencin yakınları haberi alır almaz camiye gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Genç şahısın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

