Siirt’te Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kurtalan-Batman kara yolunun Toytepe köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ayşe T.’nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA