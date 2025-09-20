51 Cana Mezar Olan Apartman Davasında Şok Savunma: Aileler ve Avukatlar İsyan Etti!

Hatay’da 51 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı davasında müteahhit Mehmet Özkan yine sorumluluk almadı. “Depremi Allah yaptı, kusurum yok” sözleriyle kendini savunan Özkan’a aileler ve avukatlar tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı davası sekizinci kez Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Enkazda 51 kişinin hayatını kaybettiği davada müteahhit Mehmet Özkan yine aynı savunmayı tekrarladı: "Depremi Allah yaptı, kusurum yok." Özkan, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Bu bina niye yıkıldı ben de bilmiyorum. Doğalgaz mı patladı, yangın mı çıktı bilmiyorum. Devlete yüzlerce okul, ev yaptım, hiçbiri yıkılmadı” sözleriyle kendisini savundu. Davada tutuklu sanıklar Özkan ve şantiye şefi Mehmet Güçlü tahliye talep etse de mahkeme mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'YENİ FELAKETLER KAÇINILMAZ OLACAK'

Müşteki avukatı Seher Eriş ise adliye önünde yaptığı açıklamada sekiz duruşmadır aynı savunmayı dinlediklerini söyledi: “Her celsede ‘depremi Allah yaptı, biz suçsuzuz’ deniyor. Oysa bu sadece bir bina meselesi değil; müteahhitten denetime kadar herkesin sorumluluğu titizlikle incelenmeli. Cezasızlık politikası sürerse yeni felaketler kaçınılmaz olacak.”

Depremde anne ve babasını kaybeden müşteki Yiğit Torun da tepkisini dile getirdi: “Depremi Allah vermiş olabilir ama Allah bize akıl da verdi. Bu aklı kullanarak binaları sağlam yapmak mümkün. Neden diğer binalar ayakta kaldı da bu yıkıldı? Kaybettiklerimiz geri gelmeyecek ama adalet sağlanırsa yeni kayıpların önüne geçebiliriz.” Mahkeme, davayı 12 Aralık’a erteledi. Aileler ve avukatlar, sorumluların cezasız kalmaması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

6 Şubat depremleri
