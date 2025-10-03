Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Çilek" karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, geçtiğimiz mayıs ayında pilot sevgilisi Oğulcan Can ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen genç oyuncu, bu kez yurt dışı ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

Özkaya, başrollerini Nicole Wallace ve Gabriel Guevara'nın paylaştığı popüler Culpa serisinin devam filmi Culpa Nuestra için düzenlenen özel gösterime katılmak üzere İspanya'nın gözde tatil noktalarından Ibiza'ya gitti.

Etkinlik sonrası film ekibiyle bir araya gelen Özkaya, filmin yıldız ismi Gabriel Guevara ile tanışma fırsatı yakaladı. Keyifli sohbetten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

