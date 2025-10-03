Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile Buluştu

Ünlü oyuncu Zeynep Özkaya, İspanya’da düzenlenen Culpa Nuestra filminin özel gösterimine katıldı. Etkinlikte filmin başrolü Gabriel Guevara ile bir araya gelen Özkaya, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Son Güncelleme:
Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile Buluştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Çilek" karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, geçtiğimiz mayıs ayında pilot sevgilisi Oğulcan Can ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen genç oyuncu, bu kez yurt dışı ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

Özkaya, başrollerini Nicole Wallace ve Gabriel Guevara'nın paylaştığı popüler Culpa serisinin devam filmi Culpa Nuestra için düzenlenen özel gösterime katılmak üzere İspanya'nın gözde tatil noktalarından Ibiza'ya gitti.

Etkinlik sonrası film ekibiyle bir araya gelen Özkaya, filmin yıldız ismi Gabriel Guevara ile tanışma fırsatı yakaladı. Keyifli sohbetten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama KararıMenajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama KararıGüncel
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç BoşandıBüyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç BoşandıMagazin
Ona Artık Patron Aleyna Diyeceksiniz! Kendi Şirketini Kurdu, Müziğin İpleri Artık Onun ElindeOna Artık Patron Aleyna Diyeceksiniz! Kendi Şirketini Kurdu, Müziğin İpleri Artık Onun ElindeGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı Büyük Aşk Tek Celsede Bitti
Türkiye Güzeli Şevval Şahin Fit Kalma Sırrını İlk Kez Açıkladı, Duyan İnanamadı Şevval Şahin Fit Kalma Sırrını İlk Kez Açıkladı
İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Sonrası Hazırda Tutun! Hayat Kurtarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’ Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı Büyük Aşk Tek Celsede Bitti
Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile Buluştu Gabriel Guevara ile Buluştu, Sosyal Medya Yıkıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivistler İçin Açıklama: ‘Girişimler Yapılıyor’ Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivistler İçin Açıklama: ‘Girişimler Yapılıyor’