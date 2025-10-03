Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Boşandı! Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2023 yılında Mersin’de dünyaevine giren Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’tan hayranlarını üzen haber geldi. Daha önce haklarında boşanma iddiaları çıkan ünlü çift, iki yıllık birlikteliklerini mahkeme kararıyla resmen noktaladı.

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Tek celsede boşanan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Mosso ve Sağdıç, sürece dair sadece kendi açıklamalarının dikkate alınmasını isteyerek, "Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" dedi. Boşanmanın ardından çiftin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.

